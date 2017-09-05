Владимирская область и Приморский край будут совместно заниматься детским отдыхом и туризмом

Владимирская область и Приморский край будут совместно заниматься детским отдыхом и туризмом. Уже достигнута договоренность, что ребята с Дальнего Востока приедут к нам в регион и побывают в городах – жемчужинах «Золотого кольца России» - Владимире и Суздаль и посетят «Патриарший сад» - детский образовательный центр федерального уровня. А владимирские дети, в свою очередь, смогут отдохнуть во Всероссийском детском центре «Океан» на Дальнем Востоке.

Отметим, во Владимирской области множество школьников имеют возможность посетить исторически значимые города и поселения, а также региональные предприятия. Кроме того, дети из многодетных семей, победители научных олимпиад и творческих конкурсов отправляются в Санкт-Петербург, Крым, Волгоград. Сейчас прорабатывается новый туристический проект «Четыре столицы», в котором примут участие Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород и Владимир.

Автор: Владимирская служба новостей