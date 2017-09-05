Светлана Орлова: «Продукция Владимирской области может быть востребована в Приморье»

Владимирская область наладила взаимовыгодные связи с Москвой, Санкт-Петербургом, товарооборот с которым вырос с одного миллиарда рублей до восьми, с Крымом, с Сахалином, Камчаткой, а теперь и с Приморским краем. Об этом сообщила Губернатор Светлана Орлова во время официального визита в Приморский край.

По словам главы региона, в нашей области серьёзно развивается судостроение. Кроме того, большой объём промышленного производства приходится на машиностроение. В этом году планируется сдать новый завод, который будет производить автобусы на газомоторном топливе. Беспилотные автобусы «Матрёшка», экспериментальные электромобили завода «Волгабас» будут презентованы на Восточном экономическом форуме. Кроме того, мы производим трактор «АНТ» мощностью 135 лошадиных сил, машины для уборки дорог, небольшой вертолёт, и всё это - по оптимальной цене. Вся эта техника может найти применение и в Приморье.

Более того, 40 процентов российского рынка лекарств в настоящее время производится во Владимирской области фармацевтическим кластером в Петушинском районе. Крупнейшая американская компания «Верофарм», несмотря на санкции, построила у нас вторую очередь производства. Из пятидесяти наименований лекарств двадцать пять – это лекарства от рака, и сейчас их испытания вышли на «финишную прямую».

Также губернатор констатировала, что наша область стала лидером в производстве трубопроводной арматуры. Завод «Гусар» из небольшого города Гусь-Хрустальный поставляет продукцию Газпрому и серьёзно конкурирует с зарубежными компаниями, у которых до сей поры конкурентов не было. Продукция завода используется и в Арктике, и на Дальнем Востоке.

Автор: Владимирская служба новостей