6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
05.09.2017 08:00

Во Владимире откроется дата-центр «Яндекс»
Сегодня во Владимире, в микрорайоне Энергетик состоится официальное открытие и запуск дата-центра «Яндекс». В мероприятии планируется участие губернатора Светланы Орловой.
Суть владимирского проекта с общим объемом инвестиций в 4,5 млрд. рублей состоит в создании системы корпоративных объемов данных. Запланировано 4 очереди строительства. В 2016-2017 годах завершено строительство первой очереди центра обработки данных мощностью 10 МВт. Как отмечают в компании, он является наиболее совершенным из построенных «Яндексом»: по энергоэффективности и экологичности центр во Владимире можно отнести к мировым лидерам. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт