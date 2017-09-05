Во Владимире откроется дата-центр «Яндекс»

Сегодня во Владимире, в микрорайоне Энергетик состоится официальное открытие и запуск дата-центра «Яндекс». В мероприятии планируется участие губернатора Светланы Орловой.

Суть владимирского проекта с общим объемом инвестиций в 4,5 млрд. рублей состоит в создании системы корпоративных объемов данных. Запланировано 4 очереди строительства. В 2016-2017 годах завершено строительство первой очереди центра обработки данных мощностью 10 МВт. Как отмечают в компании, он является наиболее совершенным из построенных «Яндексом»: по энергоэффективности и экологичности центр во Владимире можно отнести к мировым лидерам.

Автор: Владимирская служба новостей