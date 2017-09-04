Путин отметил заслуги жителей Владимирской области
Указом Президента России за заслуги в развитии агропромышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награждена оператор машинного доения ЗАО «Имени Ленина» Собинского района Светлана Басова.
За большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени награждена врио директора департамента культуры администрации Владимирской области Вера Зиннатуллина, а почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено хормейстеру детской студии «Русь» областного Центра народного творчества Светлане Антоновой и замгенерального директора по научной работе государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Марии Родиной.
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени удостоен председатель Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов) Василий Никитенко.
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