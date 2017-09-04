На «Медовуху Fest» отвезет специальный автобус

На этой неделе в Суздале пройдет второй гастрономический фестиваль «Медовуха Fest». Добраться на праздник из Владимира можно будет на специальном транспорте. Между городами на два дня решено пустить автобусы. Отправляться из областного центра они будут от Соборной площади. Трансфер будет ходить с интервалом в 30 минут. Первый выезд 8 сентября в 14-30, последний — в 20-30. Обратно также можно будет добраться на Медовухабасе. Проезд бесплатный. Узнать автобусы можно по специальным логотипам фестиваля на борту и лобовом стекле.

Кроме того, по Суздалю гостей будет возить шестиместный электромобиль. Его маршрут «Торговая площадь – Парк 950-летия». Также автобусы, рассчитанные на 45 мест, будут курсировать по двум направлениям:

№1: ГК «Пушкарская Слобода» - ГТК «Суздаль» - Отель «HELIOPARK Suzdal» - Парк 950-летия

Часы работы:

08.09.17 с 15:00-21:00

09.09.17 с 12:00-21:00





№2 : Гостиница «Сокол» - Парк 950-летия

Часы работы:

08.09.17 с 15:00-21:00

09.09.17 с 12:00-21:00

Автор: Владимирская служба новостей