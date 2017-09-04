На этой неделе в Суздале пройдет второй гастрономический фестиваль «Медовуха Fest». Добраться на праздник из Владимира можно будет на специальном транспорте. Между городами на два дня решено пустить автобусы. Отправляться из областного центра они будут от Соборной площади. Трансфер будет ходить с интервалом в 30 минут. Первый выезд 8 сентября в 14-30, последний — в 20-30. Обратно также можно будет добраться на Медовухабасе. Проезд бесплатный. Узнать автобусы можно по специальным логотипам фестиваля на борту и лобовом стекле.
Кроме того, по Суздалю гостей будет возить шестиместный электромобиль. Его маршрут «Торговая площадь – Парк 950-летия». Также автобусы, рассчитанные на 45 мест, будут курсировать по двум направлениям:
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.