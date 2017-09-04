В 33 регионе проходят пленэры проекта «Творческие школы «Мастерские искусств»

В Суздале и в Муроме проходят пленэры для художников в рамках проекта «Творческие школы «Мастерские искусств». В проекте участвуют девять молодых художников, выпускники ведущих художественных учебных заведений России, в том числе Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

В рамках проекта проводятся обзорные экскурсии, молодые художники посещают монастыри, осматривают достопримечательности, знакомятся с историей и природными богатствами Владимирского края. А потом — отображают свои впечатления на холсте.

С плодами их работы можно будет познакомиться на специальной выставке, которая пройдет в ДК имени 1100-летия города Мурома. Её открытие намечено на 15.00 9 сентября.

Автор: Владимирская служба новостей