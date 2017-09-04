Во Владимирской области продолжается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

Во Владимирской области продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках в городе Владимир уже завершено благоустройство сквера за ГДК, в Радужном привели в порядок парк культуры и отдыха, а в Вязниках облагородили территорию у ДК «Спутник». В остальных муниципальных образованиях работы должны быть завершены до 1 ноября.

Тем временем в регионе уже начали формировать программу по благоустройству на 2018 — 2022 годы. В следующем году из федерального бюджета Владимирская область должна получить около 340 млн. рублей на благоустройство дворов и 12 миллионов - на городские парки.

Автор: Владимирская служба новостей