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Новости
04.09.2017 12:34

Владимирцы смогут провести ночь...в театре
У владимирцев вновь появится возможность заглянуть в закулисье драматического театра. На этой неделе здесь пройдет акция «Ночь в театре». Храм искусства не только распахнет свои двери в непривычно позднее время, но ещё и бесплатно покажет зрителям спектакли, концерты и проведет экскурсии. Посетителей ждет встреча с артистами театра, викторины и мастер-классы. Кроме того, все желающие смогут примерить любой костюм из спектаклей и попробовать себя в роли актера, приняв участие в конкурсе «Твой шанс». Акция пройдет 8 сентября. Начало в 18 часов. 



Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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