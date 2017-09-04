Владимирцы смогут провести ночь...в театре

У владимирцев вновь появится возможность заглянуть в закулисье драматического театра. На этой неделе здесь пройдет акция «Ночь в театре». Храм искусства не только распахнет свои двери в непривычно позднее время, но ещё и бесплатно покажет зрителям спектакли, концерты и проведет экскурсии. Посетителей ждет встреча с артистами театра, викторины и мастер-классы. Кроме того, все желающие смогут примерить любой костюм из спектаклей и попробовать себя в роли актера, приняв участие в конкурсе «Твой шанс». Акция пройдет 8 сентября. Начало в 18 часов.









Автор: Владимирская служба новостей