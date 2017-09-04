Повторно сели за руль в нетрезвом виде

За пару дней во Владимирской области сотрудники ГИБДД поймали сразу несколько пьяных водителей, причем нарушили правила они уже повторно. Нетрезвых лихачей задержали в Коврове, Гороховце и Кольчугино, а также в Собинском и Судогодском районах.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении автолюбителей уголовных дел. Напомним, за повторное управление авто в нетрезвом виде грозит штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на два года с лишением прав на три года.

Автор: Владимирская служба новостей