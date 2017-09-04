В Суздаль приедет легендарное силовое шоу «Жестокий побег»

На фестиваль «Медовуха Fest 2017», который пройдет в Суздале 8 и 9 сентября, приедет легендарный российский культурист Павел Зубринов. 8 сентября в Парке 950-летия маэстро силы и самый бесстрашный укротитель России представит свое силовое шоу, в котором за звание самого могучего богатыря Владимирской области могут побороться все желающие.

На гастрономическом фестивале известный спортсмен представит шоу по силовому экстриму «ZUBRINOV. Жестокий побег», в котором атлеты будут выступать один на один против тяжелых цепей, слабости тела, протестующего разума и усталости духа.

Возможность помериться силой будет у всех участников мероприятия. В каждом испытании нужно будет выполнить самые разные задание с использованием металлической цепи. Победителю турнира присвоят звание «Самый могучий богатырь Владимирской области».

На следующий день, 9 сентября – свои сверх-способности продемонстрирует чемпион мира по силовому экстриму Александр Лысенко. Самый тяжелый груз, который когда-либо поднимал прославленный русский богатырь из Коврова, был самолет Боинг 737. Он весил около 40 тонн.

В этот же день пройдёт чемпионат по мини-футболу, который приурочен проекту «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018». В футбольном турнире за кубок фестиваля сойдутся несколько команд из числа гостей. Для участия в чемпионате специально из Москвы приезжает женская футбольная команда «Медведь». Команда творческих девушек, чувствующих себя уверенно и на поле, и на сцене, в очередной раз обещают доказать, что любая красавица способна обуздать неподатливый мяч на футбольном поле не хуже футболиста-мужчины.

Завершится состязание церемонией награждения на главной сцене. В спартакиаде под девизом «Медовуха для укрепления духа!» посетителям предложат поучаствовать в силовых соревнованиях (русские богатыри, жонглирование гирями, поднятие тяжестей — бочонков, брёвен, колодцев и пр.)

Любители квестов познакомятся с достопримечательностями и легендами Суздаля, в рамках «Медовухи Квест» им будет предложено посетить 17 точек. Вступить в игру сможет любой желающий, финалисты получат подарки и станут участниками розыгрыша супер-призов, который пройдёт на главной сцене.

Автор: Владимирская служба новостей