Владимирские остановки украсили историческими плакатами

На владимирских остановках начали появляться исторические плакаты - работы участников и победителей конкурса "Историческая остановка". Теперь, ожидая автобус, горожане смогут узнать много нового об истории Владимира - его достопримечательностях, памятных датах, исчезнувших храмах.

Сейчас найти плакаты можно на остановках "Руслан и Людмила", "Ерофеевский спуск", "Владимирский химический завод", "Дом культуры молодежи", "Сады на Добросельской", "Всполье", "Спортивная школа им. Толкачева", "Содышка", "Владимирский государственный университет", "Марьинка".

Автор: Владимирская служба новостей