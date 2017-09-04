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Новости
04.09.2017 10:38

Владимирские остановки украсили историческими плакатами
На владимирских остановках начали появляться исторические плакаты - работы участников и победителей конкурса "Историческая остановка". Теперь, ожидая автобус, горожане смогут узнать много нового об истории Владимира - его достопримечательностях, памятных датах, исчезнувших храмах. 
Сейчас найти плакаты можно на остановках "Руслан и Людмила", "Ерофеевский спуск", "Владимирский химический завод", "Дом культуры молодежи", "Сады на Добросельской", "Всполье", "Спортивная школа им. Толкачева", "Содышка", "Владимирский государственный университет", "Марьинка".

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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