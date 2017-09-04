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Новости
04.09.2017 10:28

Плата за детский сад вырастет со следующего года
Во Владимирской области установлена максимальная плата за детский сад на 2018 год. Соответствующее постановление подписала губернатор Светлана Орлова. Так, во Владимире она не должна превышать 142 рубля  за полный день. Кратковременное пребывание в саду обойдётся в 60 рублей, а за сутки придётся заплатить не более 182 рублей. Такая же плата составит и в Коврове. Чуть меньше придется платить родителям Кольчугинского (137), Вязниковского (131 рубль), Петушинского (130 рублей) и Гусь-Хрустального районов (126 рублей). А вот самая низкая плата за детский сад установлена в Меленковском районе. Там придется отдать 107 рублей. В среднем по региону плата вырастет на 5-7 рублей .

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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