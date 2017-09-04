Клещи отступают

За прошедшую неделю во Владимирской области по поводу укусов клещей за медпомощью обратилось около 40 человек, среди них 8 детей. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, больше всего пострадавших было в городе Владимир, Александровском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах. Лабораторно было исследовано более 20 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен.

Всего же с середины марта за медицинской помощью обратилось около 2,5 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей