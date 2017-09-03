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Новости
03.09.2017 17:21

В ВлГУ увеличили размер стипендии
С 1 сентября для студентов и аспирантов ВлГУ увеличен размер стипендии. Они выросло примерно на 6%. Теперь студенты - «хорошисты» будут получать 2066 рублей, отличники -  2480 рублей. Обычная академическая стипендия составит -  1653 рубля. Размер социальной стипендии также вырос до 2480 рублей. 
Получать больше будут и аспиранты. Стипендия для тех, кто обучается по техническим и естественным отраслям наук составит 7797 рублей, а для обучающихся по гуманитарным отраслям наук выплата составит 3248 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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