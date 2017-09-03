"Торпедо" поднялось на 5 строчку

Владимирское "Торпедо" потеряло два очка в противостоянии со "Спартаком" из Костромы. Точных ударов Александра Недогоды и Александра Заикина не хватило для общей победы. В итоге, счет встречи — 2:2. Таким образом, на данный момент владимирцы находятся на 5 месте в турнирной таблице. В активе команды — 11 очков.

Следующая игра состоится вновь на домашнем поле. 8 сентября соперником черно-белых станет команда из Коломны. Начало игры в 18 часов.

Автор: Владимирская служба новостей