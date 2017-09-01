Первое сентября отметили в вузах Владимирской области

Первое сентября сегодня отметили и в вузах Владимирской области.

Владимирский филиал РАНХиГС уже давно зарекомендовал себя одним из лучших учебных заведений региона. В этом году академия набрала 212 первокурсников. По словам директора вуза Вячеслава Картухина, 18 человек набрали больше 240 баллов, и они будут получать дополнительную стипендию в пять тысяч рублей.

Впервые в статусе опорного регионального университета отметил День знаний ВлГУ. В 2017 году на первый курс на очную форму обучения на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и СПО во Владимирский госуниверситет (включая Муромский институт) поступили 3077 человек. Праздничный концерт завершился выступлением камерного балета «Гестус» студентов кафедры хореографического искусства и спортивного танца Института физической культуры и спорта.

Автор: Владимирская служба новостей