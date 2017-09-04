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Новости
04.09.2017 08:42

Светлана Орлова посетит Александровский район
Сегодня губернатор Светлана Орлова посетит Александровский район. Глава региона побывает на ЗАО «Птицефабрика Александровская» в деревне Недюревка, в Александровском районном центре допобразования «ДАР» и на строиплощадке крытого катка с искусственным льдом, а также проведет встречи с работниками социальной сферы и с руководителями промышленных предприятий, организаций строительной и дорожной сферы, представителями малого и среднего бизнеса. Кроме того, Светлана Орлова примет участие в торжественном мероприятии, посвященном чествованию лучших людей Александровского района.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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