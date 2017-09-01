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Новости
01.09.2017 15:35

Светлана Орлова: «Все вопросы, касающиеся переработки мусора, будут обсуждаться с населением!»
Губернатор Светлана Орлова прокомментировала ситуацию вокруг создания мусороперерабатывающего завода в окрестностях села Филипповское Киржачского района. 
Во Владимирской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, регламентирующая вопросы сбора, вывоза и утилизации твёрдых бытовых отходов. В рамках этой схемы предусмотрено строительство пяти полигонов и шести заводов, которые будут не только собирать мусор, но и перерабатывать его, выделяя полезные фракции для вторичного производства. Позиция областной администрации по этому вопросу такова: в экологически чистой области не может быть мусоросжигательных заводов. 

«Мы говорим о глубокой переработке мусора. Очень важно, чтобы информация не искажалась. Всё, что касается «мусорной» тематики - будет обсуждаться с жителями. Без учёта мнения общественности никакие решения приниматься не будут», - подчеркнула Светлана Орлова.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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