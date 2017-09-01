1 сентября - общий праздник для всех владимирцев

Сегодня День знаний и начало нового учебного года отмечают почти 40 тысяч школьников и учителей города Владимира. Впервые школьный порог переступили 4177 маленьких владимирцев.

Утром во всех 48 общеобразовательных учебных заведениях областного центра прошли торжественные линейки и концертные программы.

По словам главы администрации Андрея Шохина, 1 сентября - это общий праздник для всех владимирцев. И подчеркнул, что Владимир нуждается в умных, творческих, всесторонне развитых личностях, поэтому мэрия продолжит развивать городские образовательные проекты и поощрять лучших учеников и подвижников благородного педагогического труда.

Автор: Владимирская служба новостей