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01.09.2017 15:20
1 сентября - общий праздник для всех владимирцев
Сегодня День знаний и начало нового учебного года отмечают почти 40 тысяч школьников и учителей города Владимира. Впервые школьный порог переступили 4177 маленьких владимирцев.
Утром во всех 48 общеобразовательных учебных заведениях областного центра прошли торжественные линейки и концертные программы.
По словам главы администрации Андрея Шохина, 1 сентября - это общий праздник для всех владимирцев. И подчеркнул, что Владимир нуждается в умных, творческих, всесторонне развитых личностях, поэтому мэрия продолжит развивать городские образовательные проекты и поощрять лучших учеников и подвижников благородного педагогического труда.
Автор: Владимирская служба новостей