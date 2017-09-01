Владимирская область и Приморский край подписали допсоглашение о сотрудничестве
Сегодня во Владивостоке состоялась двусторонняя встреча губернатора Владимирской области Светланы Орловой и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Главы регионов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ отражает конкретные шаги органов власти двух территорий по обмену опытом в области инвестиций, торговли и предпринимательской деятельности, промышленности, строительства, дорожного хозяйства, образования и науки, культуры, молодежной политики, спорта и в других сферах.
Также стороны поделились новыми достижениями регионов в области развития промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования, а также обменялись идеями о реализации новых совместных проектов. Наиболее перспективные из них, по мнению глав регионов, связаны с фармацевтикой, организацией детского туризма, сотрудничеством Дальневосточного федерального и Владимирского государственного университетов, производством агропромышленной и транспортной техники и прочие.
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