Владимирская область и Приморский край подписали допсоглашение о сотрудничестве

Сегодня во Владивостоке состоялась двусторонняя встреча губернатора Владимирской области Светланы Орловой и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Главы регионов подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ отражает конкретные шаги органов власти двух территорий по обмену опытом в области инвестиций, торговли и предпринимательской деятельности, промышленности, строительства, дорожного хозяйства, образования и науки, культуры, молодежной политики, спорта и в других сферах.

Также стороны поделились новыми достижениями регионов в области развития промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования, а также обменялись идеями о реализации новых совместных проектов. Наиболее перспективные из них, по мнению глав регионов, связаны с фармацевтикой, организацией детского туризма, сотрудничеством Дальневосточного федерального и Владимирского государственного университетов, производством агропромышленной и транспортной техники и прочие.

Автор: Владимирская служба новостей