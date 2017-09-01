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Новости
01.09.2017 12:30

Волейбольный клуб «Владимир» начинает соревновательный сезон
Волейбольный клуб «Владимир» начинает соревновательный сезон. Первой игровой пробой для команды  станет турнир на кубок города Владимира «Столица Руси», который пройдет в «Городском центре здоровья» (плавательный бассейн на ул. Мира) с 6 по 11 сентября. Вместе с владимирцамив участвовать в нем приглашены «Подмосковье» (Одинцово), «Ярославич» (Ярославль), «Медина-Атлетик» (Раменское), «Динамо-Олимп» (Москва) и «Атырау» (г. Атырау, Республика Казахстан).
Начало игр 6,7,8 и 10 сентября в 14 часов, 11 сентября в 10 часов.  
Первая игра состоится 6 сентября.  Волейбольный клуб «Владимир» сыграет с командой  «Атырау».


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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