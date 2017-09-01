В санаториях и лагерях в этом году отдохнули более 70 тысяч детей

Этим летом 53 тысячи детей были охвачены разными формами отдыха. А с начала года отдохнули более 70 тыс. детей региона.

Ребята отдыхали в санаториях «Березовая роща», «Зеленый городок», «Плёс», «Решма» и «Строитель» Ивановской области, «Заклязьменский» Владимирской области и «Шахтинский текстильщик» Краснодарского края. Кроме того, в регионе работали профильные смены «Искатель», «Данко», «Президентские состязания» и «Зимний «Искатель». Путевки туда были бесплатными для родителей.

Среди отдохнувших и поправивших здоровье этим летом - свыше 5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они отдыхали в загородных оздоровительных лагерях Владимирской области, на базе учреждений социального обслуживания населения региона, а также на Черноморском побережье и в Словении.

Наиболее отличившиеся подростки области традиционно получили возможность принять участие в профильных сменах Всероссийских детских центров «Орленок», «Смена» и международного детского центра «Артек». В 2017 году этой возможностью воспользовались 252 ребенка. Напомним, путевки во всероссийские детские центры выделяются с целью поощрения и поддержки детей, добившихся успехов в общественной деятельности и в учебе, а также победителей соревнований, смотров, олимпиад, конкурсов, фестивалей в области культуры, искусства, науки и спорта.

Наши ребята совершали и туристические поездки. Школьники побывали в Москве, Рязани, Ярославле, Костроме, Туле, Нижнем Новгороде, Ростове Великом, Ногинске, Волгограде и Санкт-Петербурге.

Новинка этого лета - образовательно-развивающие проекты на базе детского технопарка «Кванториум 33». Так, с 3 июля по 11 августа школьники 7 - 15 лет ходили в «Квантошколу», где обучались по программам «Робототехника», «Биотехнологии», «Промышленный дизайн для начинающих», «Промышленный дизайн для подростков», а также принимали участие в познавательных экскурсиях, в том числе в Патриарший сад, и занимательных мастер-классах, посещали музеи, занимались хореографией.

Кроме того, впервые в нашей области была организована Летняя школа олимпийского резерва учащихся восьмых-десятых классов. В её работе приняли участие 35 старшеклассников из разных уголков Владимирской области, а также из Москвы и Ивановской области. Обучение проходило по семи предметам: биология, история, информатика, литература, математика, физика, химия. Диалог с ребятами вели преподаватели из ВлГУ, ВИРО и лучшие учителя региона.





Автор: Владимирская служба новостей