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Новости
01.09.2017 12:23

Во Владимирской области пройдет фестиваль народного творчества «Золотое кольцо»
С 3 по 8 сентября во Владимирской области уже в седьмой раз пройдет Международный фестиваль народного творчества «Золотое кольцо». Его участниками станут артисты из Австрии, Мексики, Испании, Словакии, Южной Кореи и из России. Нашу страну представляют народный ансамбль кавказского танца «Золотое руно» из Ставрополя, а также владимирские коллективы: детская студия «Русь» и «Владимирские рожечники» Областного Центра народного творчества, ансамбль народного танца «Росинка» Владимирского областного колледжа культуры и искусства. Также в мероприятиях фестиваля примет участие студенческий камерный балет «Гестус» Владимирского госуниверситета.
Этнографические, молодежные фольклорные ансамбли разных стран продемонстрируют различные виды и жанры народной культуры: инструментальный, музыкально-песенный, танцевальный, игровой, ярмарочный фольклор, народный эпос. Концерты и творческие встречи пройдут в Коврове, Кольчугино, Юрьеве-Польском, Гусь-Хрустальном, Суздале, Камешково и в Ковровском районе. Будет дано более 10 концертов.
Первый концерт состоится в воскресенье в Суздале. В концертном зале  ГТК выступят ансамбль «Владимирские рожечники» Областного Центра народного творчества. Начало в 19 часов. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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