Делегация Владимирской области отправилась в Приморский край

Делегация Владимирской области во главе с губернатором Светланой Орловой отправилась в Приморский край. В первый день встреча главы 33-го региона и губернатора края. Светлана Орлова и Владимир Миклушевский подпишут «дорожную карту» по реализации Соглашения о сотрудничестве. Затем состоится пресс-конференция, посвященная международному общественно-патриотическому проекту «Молодая гвардия шагает по стране. Живите за нас!».

Завтра владимирцы примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны, которые пройдут в городах Владивосток и Артём. Представители 33-го региона возложат цветы к стеле «Владивосток – город воинской славы», к Стене памяти героев-владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Кроме того, в Артёме владимирцы посетят спектакль «Молодая гвардия» в исполнении артистов Владимирского областного академического театра драмы.

Автор: Владимирская служба новостей