«МедовухаFest» вошел в первую тройку осенних гастрономических событий в России

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые лучшие осенние гастрономические фестивали и «вкусные» праздники в России, популярные у туристов в сентябре этого года.

В первую десятку вошли ф естивали «О, да! Еда!» (Абрау-Дюрсо, Краснодарский край), «Калакунда» (Петрозаводск, Карелия), «МедовухаFest» (Суздаль, Владимирская область) , «Свияжская уха — 2017» (Свияжск, Татарстан), «День Арбуза» (Астрахань), Фестиваль Мичуринского яблока (Мичуринск, Тамбовская область), «У Пожарского в Торжске…» (Торжок, Тверская область), «Подворье» (Сумароково, Московская область), «Картошкины именины» (Ивановка, Тамбовская область) и «Яблочный край, ягодный рай» (Троекурово, Липецкая область).

По данным ТурСтат, гастрономический тур на осенний гастрофестиваль в России обойдется от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Гастрономический фестиваль «МедовухаFest» пройдет 8 и 9 сентября в Суздале Владимирской области. Второй фестиваль медовухи в Суздале пройдет на 11 тематических площадках. Ожидается что МедовухаФест посетят до 4 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей