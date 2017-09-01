6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
01.09.2017 12:09

«МедовухаFest» вошел в первую тройку осенних гастрономических событий в России
Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые лучшие осенние гастрономические фестивали и «вкусные» праздники в России, популярные у туристов в сентябре этого года.
В первую десятку вошли ф естивали «О, да! Еда!» (Абрау-Дюрсо, Краснодарский край), «Калакунда» (Петрозаводск, Карелия), «МедовухаFest» (Суздаль, Владимирская область), «Свияжская уха — 2017» (Свияжск, Татарстан), «День Арбуза» (Астрахань), Фестиваль Мичуринского яблока (Мичуринск, Тамбовская область), «У Пожарского в Торжске…» (Торжок, Тверская область), «Подворье» (Сумароково, Московская область), «Картошкины именины» (Ивановка, Тамбовская область) и «Яблочный край, ягодный рай» (Троекурово, Липецкая область).
По данным ТурСтат, гастрономический тур на осенний гастрофестиваль в России обойдется от 500 до 1,5 тысяч рублей.
Гастрономический фестиваль «МедовухаFest» пройдет 8 и 9 сентября в Суздале Владимирской области. Второй фестиваль медовухи в Суздале пройдет на 11 тематических площадках. Ожидается что МедовухаФест посетят до 4 тысяч человек.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт