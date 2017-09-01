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Новости
01.09.2017 10:34

Должники получат красные квитанции
Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» возобновляет рассылку цветных квитанций горожанам, у которых есть долги. Красного цвета  квитанции получат те, кто не платил два и более месяца. В августа таких владимирцев оказалось — 15 тысяч человек. 
Специалисты напоминают, что в случае, если долги так и будут копиться, абоненты в итоге останутся без света. В августе только во Владимире за долги было отключено 339 должников. Еще  около 1,5 тысяч абонентов получили предупреждения об отключении, большая часть из них  задолженность уже погасили. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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