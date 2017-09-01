Должники получат красные квитанции

Владимирский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» возобновляет рассылку цветных квитанций горожанам, у которых есть долги. Красного цвета квитанции получат те, кто не платил два и более месяца. В августа таких владимирцев оказалось — 15 тысяч человек.

Специалисты напоминают, что в случае, если долги так и будут копиться, абоненты в итоге останутся без света. В августе только во Владимире за долги было отключено 339 должников. Еще около 1,5 тысяч абонентов получили предупреждения об отключении, большая часть из них задолженность уже погасили.

Автор: Владимирская служба новостей