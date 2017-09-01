6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
01.09.2017 10:18

В регионе подвели итоги операции «Бахус»
В регионе подвели итоги операции «Бахус». По данным областного Управления ГИБДД, за 10 дней августа было остановлено 217 пьяных водителей, 16 лихачей были задержаны повторно, которым теперь грозит уголовное наказание. Нетрезвые автомобилисты колесили в основном по дорогам Владимира, Вязниковского, Судогодского, Меленковского и Юрьев-Польского районов. 
Всего же, отметим, с начала года во Владимирской области, произошло 162 аварии с участием нетрезвых водителей. В них погибло 20 человек и 221 получили ранения различной степени тяжести. Рост происшествий отмечен в Юрьев-Польском, Кольчугинском и Александровском районах. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт