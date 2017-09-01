В регионе подвели итоги операции «Бахус»

В регионе подвели итоги операции «Бахус». По данным областного Управления ГИБДД, за 10 дней августа было остановлено 217 пьяных водителей, 16 лихачей были задержаны повторно, которым теперь грозит уголовное наказание. Нетрезвые автомобилисты колесили в основном по дорогам Владимира, Вязниковского, Судогодского, Меленковского и Юрьев-Польского районов.

Всего же, отметим, с начала года во Владимирской области, произошло 162 аварии с участием нетрезвых водителей. В них погибло 20 человек и 221 получили ранения различной степени тяжести. Рост происшествий отмечен в Юрьев-Польском, Кольчугинском и Александровском районах.

Автор: Владимирская служба новостей