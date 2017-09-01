С сентября в России не будет интернов

С сентября в России не будет интернов, принято решение проводить подготовку студентов-медиков без этой ступени. Теперь учащиеся медвузов обязаны сдавать аккредитационное тестирование при поступлении в ординатуру, которая будет занимать от 1 года до 5 лет И еще одна новость для студентов - с 1 сентября их стипендии вырастут почти на 6%. По состоянию на 31 августа государственная академическая стипендия составляла 1484 рубля. Она назначается всем студентам-очникам, обучающимся за счет бюджета.

Автор: Владимирская служба новостей