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Новости
01.09.2017 09:42

За лето в 33 регионе утонуло 23 человека
Во Владимирской области подвели предварительные итоги купального сезона. В период с 1 июня по 31 августа на водоемах региона произошло 23 происшествия. Погибли 23 человека, в том числе 4 ребёнка. Среди основных причин трагедий — купание в неположенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.
Были спасены 6 человек: 3 — спасателями и 3-гражданами. 
Для купания было официально разрешено 59 пляжей. Гибели людей на них не допущено. 
Напоминаем, что в соответствии с законодательством Владимирской области с 31-го августа купальный сезон 2017-го года закрыт. Места массового отдыха людей на водных объектах и спасательные посты прекратили работу.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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