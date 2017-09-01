За лето в 33 регионе утонуло 23 человека

Во Владимирской области подвели предварительные итоги купального сезона. В период с 1 июня по 31 августа на водоемах региона произошло 23 происшествия. Погибли 23 человека, в том числе 4 ребёнка. Среди основных причин трагедий — купание в неположенных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Были спасены 6 человек: 3 — спасателями и 3-гражданами.

Для купания было официально разрешено 59 пляжей. Гибели людей на них не допущено.

Напоминаем, что в соответствии с законодательством Владимирской области с 31-го августа купальный сезон 2017-го года закрыт. Места массового отдыха людей на водных объектах и спасательные посты прекратили работу.





Автор: Владимирская служба новостей