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Новости
31.08.2017 16:44

Сбил подростка и скрылся
Накануне под колеса авто попали трое пешеходов. Так, на улице Безыменского Владимира неизвестный автомобилист сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. У школьника — ушиб головы и плеча. Водитель с места ДТП скрылся. 
Аналогичная авария произошла в Гороховце. «Хонда-Цивик» наехала на 75-летнего пенсионера. Мужчина был госпитализирован с травмами разной степени тяжести. 
А в Гусь-Хрустальном районе сбитым оказался 52-летний пешеход, который шел по проезжей части в попутном направлении. Мужчина впал в кому, его доставили в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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