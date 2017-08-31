Сбил подростка и скрылся

Накануне под колеса авто попали трое пешеходов. Так, на улице Безыменского Владимира неизвестный автомобилист сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу в неположенном месте. У школьника — ушиб головы и плеча. Водитель с места ДТП скрылся.

Аналогичная авария произошла в Гороховце. «Хонда-Цивик» наехала на 75-летнего пенсионера. Мужчина был госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

А в Гусь-Хрустальном районе сбитым оказался 52-летний пешеход, который шел по проезжей части в попутном направлении. Мужчина впал в кому, его доставили в больницу.

Автор: Владимирская служба новостей