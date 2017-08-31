Владимирцы вновь проверят свои знания русского языка

Владимирцы вновь смогут проверить свои знания русского языка. На следующей неделе в областной научной библиотеке состоится ХIII Общегородской диктант. Он приурочен к празднованию Международного дня грамотности и проводится в рамках культурно-образовательного проекта «Год с Бальмонтом»: к 150-летию со дня рождения поэта.

Написать диктант смогут все желающие, вне зависимости от возраста и профессии. Каждому участнику будет присвоен свой номер, по которому в дальнейшем можно будет узнать свой результат на сайте библиотеки.

Диктант состоится 7 сентября и начнется в 17-00.

Автор: Владимирская служба новостей