Пенсионер открыл стрельбу по детям во дворе

Пенсионер открыл стрельбу по детям во дворе. Инцидент произошел 24 августа в Собинке. В результате в голову был ранен 10-летний ребенок. Об этом сообщает Следственный комитет. По предварительным данным, мужчина вышел из себя из-за того, что дети, по его мнению, постоянно шумели под его окном. Сначала он сделал им замечание, а потом начал стрелять, совершил не менее трех выстрелов.

В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

При необходимости пострадавшему ребенку будет оказано всяческое содействие в получении медицинской и психологической помощи.

Автор: Владимирская служба новостей