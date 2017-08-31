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Новости
31.08.2017 15:50

Из-за ревности подожгла квартиру бывшего парня
Во Владимире вынесен приговор пироманке. По данным следствия, в марте этого года, 22-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновав бывшего молодого человека к своей подруге, подожгла входную дверь арендуемой им квартиры. 
В этот момент парень был дома, к счастью, он не пострадал. Однако входная дверь, а также часть имущества пришли в негодность. 
Собственнику квартиры был причинен ущерб на сумму более 200 тыс. рублей, который девушка возместила в полном объеме.
Суд назначил подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также ей предстоит заплатить молодому человеку 24 тыс. рублей за уничтоженные вещи.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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