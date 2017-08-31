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31.08.2017 15:46
«Альфа сервис» больше не оказывает услуги Владимирскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс»
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет о прекращении действия договора с ООО «Альфа сервис».
Компания больше не оказывает услуги Владимирскому филиалу по приему платежей физических лиц по оплате коммунальных услуг и не имеет права принимать указанные платежи.
Во избежание возникновения разногласий по оплате и образования задолженности за оказанные услуги, клиентам необходимо прекратить оплату по квитанциям Владимирского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» в пунктах приема платежей ООО «Альфа сервис».
Без комиссии оплатить квитанции Владимирского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» можно:
- в офисах обслуживания Владимирского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;
- через личный кабинет ОАО «ЭнергобыТ плюс» в сети Интернет на сайте;
- ПАО Сбербанк;
- ООО «Депеша сервис».
Автор: Владимирская служба новостей