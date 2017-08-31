«Альфа сервис» больше не оказывает услуги Владимирскому филиалу «ЭнергосбыТ Плюс»

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет о прекращении действия договора с ООО «Альфа сервис».

Компания больше не оказывает услуги Владимирскому филиалу по приему платежей физических лиц по оплате коммунальных услуг и не имеет права принимать указанные платежи.

Во избежание возникновения разногласий по оплате и образования задолженности за оказанные услуги, клиентам необходимо прекратить оплату по квитанциям Владимирского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» в пунктах приема платежей ООО «Альфа сервис».

Без комиссии оплатить квитанции Владимирского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» можно:

- в офисах обслуживания Владимирского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»;

- через личный кабинет ОАО «ЭнергобыТ плюс» в сети Интернет на сайте

- ПАО Сбербанк;

- ООО «Депеша сервис».

Автор: Владимирская служба новостей