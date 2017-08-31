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Новости
31.08.2017 15:39

Во Владимирской области подведены итоги приёмной кампании
В 2017 году Владимирской области выделено более 2500 бюджетных мест на направления подготовки высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. Как сообщили в департаменте образования областной администрации, ежегодно в приёмной кампании вузов, расположенных на территории 33-го региона, участвует более 11 тысяч абитуриентов.
По итогом проведенной приёмной кампании в опорный вуз региона - Владимирский государственный университет в 2017 году на очную бюджетную форму обучения на программы бакалавриата и специалитета зачислено 1482 человека, 207 из которых поступили в Муромский институт (филиал) ВлГУ.
В средние профессиональные образовательные организации, подведомственные департаменту образования, 5007 человек подали заявления на очную форму обучения по образовательным программам среднего профессионального образования и профессионального обучения и 279 человек - на заочную форму обучения. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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