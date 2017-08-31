В Гусь-Хрустальном районе открылась школа-сад на 395 мест

В преддверие нового учебного года в Гусь-Хрустальном районе открылась школа-сад на 395 мест. Школа состоит из двух двухэтажных зданий, соединенных переходом. На первом этаже расположены учебные классы для 1-4-х классов, игровая комната, помещения медблока, кабинеты по обработке тканей, дерева, металла, кабинет кулинарии и спортивный блок. На втором этаже размещены блок кабинетов гуманитарных дисциплин, информационный блок и кабинеты естественных и точных наук. На первом этаже детского сада располагаются 2 групповые ячейки (раннего и младшего дошкольного возраста), зал для физкультурных и музыкальных занятий и медблок. На втором этаже садика - 3 групповые ячейки и служебно-бытовые помещения.

Автор: Владимирская служба новостей