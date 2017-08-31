6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Довольны ли Вы своей работой?
1. Да
2. Нет, планирую менять
3. Мне все равно
4. Я не работаю
5. Я бизнесмен
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
31.08.2017 14:00

В Гусь-Хрустальном районе открылась школа-сад на 395 мест
В преддверие нового учебного года в Гусь-Хрустальном районе открылась школа-сад на 395 мест. Школа состоит из двух двухэтажных зданий, соединенных переходом. На первом этаже расположены учебные классы для 1-4-х классов, игровая комната, помещения медблока, кабинеты по обработке тканей, дерева, металла, кабинет кулинарии и спортивный блок. На втором этаже размещены блок кабинетов гуманитарных дисциплин, информационный блок и кабинеты естественных и точных наук. На первом этаже детского сада располагаются 2 групповые ячейки (раннего и младшего дошкольного возраста), зал для физкультурных и музыкальных занятий и медблок. На втором этаже садика - 3 групповые ячейки и служебно-бытовые помещения. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
« назад

© 2002-2017 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт