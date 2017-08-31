В Дом ребенка и больницу поставляли некачественное масло

В Муромский дом ребёнка и Меленковскую центральную районную больницу поставляли некачественное сливочное масло. Проверка, проведенная региональным Управлением Роспотребнадзора, показала, что в составе продукции присутствуют не животные, а растительные жиры.

Компания-поставщик обязана будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, а индивидуальный предприниматель заплатит 40 тысяч рублей.

Автор: Владимирская служба новостей