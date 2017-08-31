На аэродроме Семязино откроют памятник "кукурузнику"

Сегодня на аэродроме Семязино откроют памятник самолету Ан-2, больше известному как «кукурузник». Дело в том, что в этом году исполняется 70-лет со дня первого полета данного самолета. На постамент поставят один из отлетавших кукурузников, который долгое время использовали для воздушного патрулирования области, авиахимобработки, тушения лесных пожаров. На церемонии открытия будут чествовать ветеранов, пилотов и техников.

Автор: Владимирская служба новостей