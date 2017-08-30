Во Владимире пройдет первый полумарафон

10 сентября во Владимире пройдет первый Владимирский полумарафон. Это забег на 21 километр 97,5 метров, или половина от дистанции классического марафона. Для тех, кому эта дистанция покажется слишком трудной, организаторы подготовили забеги покороче - на 2017 м и 9 км.

Полумарафонцы побегут по улицам Дворянской, Большой Московской и Большой Нижегородской. Старт и финиш - на Соборной площади.

Регистрация участников проходит на официальном сайте полумарафона. Заявки принимаются до 6 сентября. Кроме того, регистрацию можно пройти 9 сентября с 10.00 до 19.00 часов в ЭКСПО-городке полумарафона, который откроется на Соборной площади, а также непосредственно в день забега, 10 сентября, с 8.00 до 9.45.

Оргкомитет обращает внимание на то, что все участники забегов должны иметь на руках документ, удостоверяющий личность и возраст, и оригинал медицинской справки, подтверждающей, что участник допущен к соревнованиям на заявленную дистанцию и занятиям физкультурой без ограничений. Медицинская справка должна быть выдана не ранее 10 марта 2017 года. На дистанцию 21,0975 км допускаются бегуны старше 18 лет, на дистанции 2017 м, 9 км и эстафеты - все желающие, без возрастных ограничений.

Автор: Владимирская служба новостей