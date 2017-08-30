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Новости
30.08.2017 16:20

На Дне города был испечен 100-килограммовый вишневый пирог
В этом году в День города Владимира было установлено сразу несколько рекордов. Городские власти озвучили некоторые из них. Во-первых, праздник посетило почти 150 тысяч владимирцев и гостей столицы. Во-вторых, салют на Соборной площади состоял из 1027 зарядов - по числу лет, прошедших с основания города. В-третьих, 270 человек составили надпись «Наш Владимир».  Кроме того, в рамках праздника был испечен вишневый пирог площадью 8 квадратных метров,  размером 10 м на 80 см.  и весом более 100 килограммов. И, наконец, в матче между сотрудниками администрации и звездами эстрады и советского футбола было забито 10 мячей. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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