На Дне города был испечен 100-килограммовый вишневый пирог

В этом году в День города Владимира было установлено сразу несколько рекордов. Городские власти озвучили некоторые из них. Во-первых, праздник посетило почти 150 тысяч владимирцев и гостей столицы. Во-вторых, салют на Соборной площади состоял из 1027 зарядов - по числу лет, прошедших с основания города. В-третьих, 270 человек составили надпись «Наш Владимир». Кроме того, в рамках праздника был испечен вишневый пирог площадью 8 квадратных метров,

размером 10 м на 80 см.

и весом более 100 килограммов. И, наконец, в матче между сотрудниками администрации и звездами эстрады и советского футбола было забито 10 мячей.