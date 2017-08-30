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Новости
30.08.2017 16:13

Место для светомузыкального фонтана владимирцы выберут сами
Во Владимире появится уникальный светомузыкальный фонтан. Напомним, 200 миллионов рублей на возведение новой достопримечательности выделит региону Сбербанк России. Соответствующая договоренность достигнута с президентом и председателем Правления Германом Грефом.
Площадка для музыкального фонтана пока не выбрана, поэтому данный вопрос решили вынести  на общественное обсуждение владимирцев. Кроме того, позднее будет создана рабочая группа, которая разработает дорожную карту реализации проекта с учетом выбранного местоположения фонтана. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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