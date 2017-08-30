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Новости
30.08.2017 16:05

Уничтожать зараженный скот помогают даже военные
Вирус африканской чумой свиней выявлен в крупном хозяйстве в Петушинском районе, где содержится 16,5 тыс. голов свиней.
На помощь в уничтожении поголовья пришли даже военные. Иначе справиться с АЧС нельзя. Параллельно происходит выяснение обстоятельств того, как чума свиней попала в крупное хозяйство, насколько неукоснительно там соблюдались необходимые меры безопасности, не было ли допущено промахов со стороны контролирующих органов.
Напомним в регионе действует специальный штаб, возглавляемый первым заместителем Губернатора Алексеем Конышевым. Открыта «горячая линия» по АЧС, проводится весь спектр необходимых мероприятий, в том числе — большая просветительская работа с населением территорий, включая и те, где очагов заболевания выявлено не было. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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