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Новости
30.08.2017 15:52

Школьникам области будут выдавать «Туристический паспорт»
Губернатор Светлана Орлова проанонсировала запуск во Владимирской области нового проекта «Школьный туристический паспорт».

«Мы предлагаем выдавать паспорт юного путешественника или знатока истории Владимирского края, где ребенок сможет делиться своими впечатлениями от увиденного, отмечать самое яркое и запоминающееся. Отрадно, что уже сейчас наши школьники знают родную область, а, значит, они с детства живут жизнью своего города, района, региона, страны. Это очень важно».

Также этим летом 9 групп ребят из Владимирской области совершили незабываемое путешествие в город-герой Волгоград, 20 групп побывали в исторических музеях Москвы. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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