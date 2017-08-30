Во Владимирской области восстанавливают сгоревшие леса

Во Владимирской области продолжается восстановление «горельников» 2010 года. Тогда огнем было охвачено свыше 32 тыс. га леса. За счет активной кампании 2012-2014 годов было разработано более 25 тыс. га сгоревших лесных угодий. На сегодняшний день на 10 тыс. га проведены мероприятия по лесовосстановлению. Об этом сообщил директор департамента лемного хозяйства Альберт Андреев.

Еще одно важное направление работы лесников – борьба с вредителями. Во Владимирской области звездчатым пилильщиком было поражено 14 тыс. га, короедом типографом – около 700 га. В настоящее время специалисты ФБУ «Рослесозащита» считают, что мер по авиахимической обработке лесов уже не требуется.

Автор: Владимирская служба новостей