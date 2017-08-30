В 33 регионе продолжается борьба с «черными лесорубами»

На постоянном контроле губернатора Светланы Орловой и лесных инспекторов – борьба с «черными лесорубами». Только за этот год было выявлено 163 случая незаконной добычи леса. Возбуждено 106 уголовных дел. Об этом сообщил

директор департамента лесного хозяйства Альберт Андреев.

Самое большое количество рубок приходится на Судогодский, Гусь-Хрустальный и Селивановский районы. Из последнего, как раз недавно, было незаконно вывезено более 500 кубов древесины на сумму свыше 7 миллионов рублей. Против «черного лесоруба

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было возбуждено уголовное дело.