Пенсионер из Собинки открыл стрельбу по детям

Пенсионер из Собинки открыл стрельбу по детям во дворе. В результате один ребенок ранен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. По предварительным данным, мужчина вышел из себя из-за того, что дети, по его мнению, постоянно шумели под его окном. Сначала он сделал им замечание, а потом начал стрелять, совершил не менее трех выстрелов. Сейчас с пенсионером работают полицейские, обстоятельства инцидента выясняются.

Автор: Владимирская служба новостей