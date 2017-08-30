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Новости
30.08.2017 09:49

За три года в 33 регионе было построено 12 новых детсадов
За три года в 33 регионе было построено 12 новых, реконструировано 15 и капитально отремонтировано 135 зданий детских садов. Это позволило создать более 9,5 тыс. мест для малышей и фактически решить проблему очередности. Об этом сообщила губернатор Светлана Орлова на Втором Всероссийском форуме «Воспитание детей – инвестиции в будущее. Семья, общество, государство: вызовы времени». 
А с прошлого года наш регион участвует уже в новой программе – по созданию дополнительных мест в школах. Сегодня будет торжественно открыта школа - сад на 395 мест в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района; реконструируется школа №1 в Петушках с созданием 340 мест, капитально ремонтируются школы в Коврове и в Муроме. Кроме того, начато строительство школ на 550 мест в Кольчугино и на 1000 мест в Собинке.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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