ДТП с участием большегруза произошло в Вязниковском районе

ДТП с участием большегруза произошло накануне в Вязниковском районе. По предварительной информации, на трассе М-7 «Волга» водитель автомобиля «MAN», при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, врезался в «Volkswagen Golf», за рулем которого была 24-летняя девушка. Автоледи получила травмы и была госпитализирована.

В результате ДТП произошел разброс частей кузова и двигателя, которые причинили технические повреждения еще одному автомобилю «LADA Vesta».

По факту дорожного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции назначено административное расследование.

Автор: Владимирская служба новостей