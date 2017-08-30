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Новости
30.08.2017 09:48

ДТП с участием большегруза произошло в Вязниковском районе
ДТП с участием большегруза произошло накануне в Вязниковском районе. По предварительной информации, на трассе М-7 «Волга» водитель автомобиля «MAN», при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, врезался в «Volkswagen Golf», за рулем которого была 24-летняя девушка. Автоледи получила травмы и была госпитализирована. 
В результате ДТП произошел разброс частей кузова и двигателя, которые причинили технические повреждения еще одному автомобилю «LADA Vesta».
По факту дорожного происшествия сотрудниками Госавтоинспекции назначено административное расследование. 

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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