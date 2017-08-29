В Суздале вновь пройдет фестиваль «Медовуха Фест 2017»

В этом году второй гастрономический фестиваль «Медовуха Фест 2017» пройдет в Суздале 8 и 9 сентября. На территории фестиваля расположатся 11 тематических площадок. На одной из них свою продукцию предложат лучшие производители Владимирской области. На фудкортах лучшие повара представят блюда — визитные карточки региона, фермерские хозяйства привезут мясные и рыбные деликатесы, сыры, выпечку и, конечно, мёд. Посетителей ждёт два дня гастрономических мастер-классов от Chef’s club и ведущих экспертов. Стритфуд представит кафе и рестораны со специальными медовыми предложениями.

Главная изюминка фестиваля – конкурс «Народная дегустация», в котором участвуют восемь предприятий, производителей медовухи из четырех регионов России. Гостям фестиваля будет предложено продегустировать и выбрать самую вкусную, самую ароматную и самую медовую медовуху.

Также посетителей ждёт 13 видов развлечений: музыкальные, творческие и танцевальные мастер-классы, спортивные соревнования и дегустации. На главной сцене фестиваля выступят 15 известных творческих коллективов, артистов и музыкальных групп, среди них звезда телепроекта «Голос» Эдвард Хачарян, группа OxFord, My Baby’s Blues Band, Zubrinov Brutality Test, а также фирменное бармен-шоу и красочное световое шоу.

В течение двух дней фестиваля будет работать детская игровая площадка. Для маленьких гостей подготовлена увлекательная программа с мастер-классами и театральными постановками.

9 сентября пройдёт чемпионат по мини-футболу, который приурочен проекту «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018». В футбольном турнире за кубок фестиваля сойдутся несколько команд из числа гостей. Завершится состязание церемонией награждения на главной сцене. В спартакиаде под девизом «Медовуха для укрепления духа!» посетителям предложат поучаствовать в силовых соревнованиях (русские богатыри, жонглирование гирями, поднятие тяжестей — бочонков, брёвен, колодцев и пр.)

Любители квестов познакомятся с достопримечательностями и легендами Суздаля, в рамках «Медовухи Квест» им будет предложено посетить 17 точек. Вступить в игру сможет любой желающий, финалисты получат подарки и станут участниками розыгрыша супер-призов, который пройдёт на главной сцене.

Автор: Владимирская служба новостей