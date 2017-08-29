«Однажды 20 лет спустя» - на Никитском бульваре

В первый день осени владимирцы приглашаются на открытый кинопоказ. На этот раз на Никитском бульваре организаторы предлагают посмотреть художественный фильм «Однажды 20 лет спустя» (1980, СССР, 12+). Начало — в 20 часов. Показ состоится при условии, если не будет дождя.

Владимирцам рекомендуется одеваться теплее, брать с собой пледы и горячий чай. Распивать крепкие спиртные напитки запрещено, нахождение детей младше 17 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых тоже не допускается.

Автор: Владимирская служба новостей