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Новости
29.08.2017 15:39

«Однажды 20 лет спустя» - на Никитском бульваре
В первый день осени владимирцы приглашаются на открытый кинопоказ. На этот раз на Никитском бульваре организаторы предлагают посмотреть художественный фильм «Однажды 20 лет спустя» (1980, СССР, 12+). Начало — в 20 часов. Показ состоится при условии, если не будет дождя. 
Владимирцам рекомендуется одеваться теплее, брать с собой пледы и горячий чай. Распивать крепкие спиртные напитки запрещено, нахождение детей младше 17 лет в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых тоже не допускается.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Культура
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